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انفجار قنبلة محلية الصنع ألقاها مجهولون على مقر نيابة أبوكبير بالشرقية

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انفجار قنبلة محلية الصنع ألقاها مجهولون على مقر نيابة أبوكبير بالشرقية انفجار قنبلة محلية الصنع ألقاها مجهولون على مقر نيابة أبوكبير بالشرقية
انفجرت منذ قليل، قنبلة محلية الصنع، إلقاءها مجهولون على مقر النيابة العامة بأبو كبير، أثناء قيام أعضاء النيابة العامة بمباشرة عملهم بالفترة المسائية، وتم إخطار أحمد العدوى مدير النيابة، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بقيام مجهولون بإلقاء قنبلة محلية الصنع من أعلى سور نيابة أبو كبير، على مقر النيابة أثناء قيام أعضاء النيابة العامة بمباشرة عملهم فى الفترة المسائية، وتم إخطار خبراء المفرقعات.


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