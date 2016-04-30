الصحة: خروج 32 حالة تسمم ببنى سويف وتحويل مصابة لمعهد السموم بالقاهرة

أكد الدكتور هانى همام مدير إدارة المستشفيات والطوارىء بمديرية صحة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، خروج 32 مصابين من أصل 49 دخلوا مستشفى الفشن المركزى، عقب تناولهم وجبة طعام فى أحد الأفراح.

وأضاف همام ، أن هناك 16 حالة ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفى، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة، ومن المتوقع أن تخرج أغلب الحالات، مساء اليوم، مؤكداً تحويل احدى الحالات لمعهد السموم بالقاهرة لاستكمال العلاج.

وتلقى إخطارًا من العقيد عمرو العدل مأمور مركز الفشن ببنى سويف، يفيد استقبال مستشفى الفشن المركزى 36 شخصًا مصابين بحالة تسمم، بعد تناولهم وجبة غداء فى حفل زفاف بقرية دلهانس، ارتفع بعد ذلك إلى 49 حالة.

وعلى الفور أسرع الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث الفشن، والمقدم محمد البرنس نائب المأمور، إلى المستشفى، حيث تبين أن المصابين من قرية دلهانس، وأن سبب إصابتهم بتسمم تناولهم وجبة غذاء فى حفل زفاف، وهم يعانون من قىء وإسهال مستمر، وجارى تقديم الإسعافات اللازمة لهم

>الكلمات الدالة .

- تسمم 36 شخصا تناولوا الغداء فى حفل زفاف بمركز الفشن جنوب بنى سويف

>