سيف زاهر: ماكليش "خيال مآتة" فى الزمالك

أكد الإعلامى سيف زاهر، أن الاسكتندى أليكس ماكليش المدير الفنى للزمالك، أصبح "خيال مآتة" ولا يملك أى صلاحيات فى إدارة الفريق الكروى، عقب التعديلات التى أجراها رئيس النادى مرتضى منصور، بالجهاز الفنى.

أضاف سيف زاهر، خلال تقديم برنامجه "الكرة مع الحياة" أن محمد صلاح ومحمد حلمى مساعدى المدير الفنى، سيكونا مكلفين بوضع التشكيل فى المباريات المقبلة، قائلاً: "معلومة مؤكدة أن من محمد صلاح هو المنوط بوضع التشكيل بالإشتراك مع محمد حلمى، وماكليش مجرد خيال مآتة فى الزمالك".

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