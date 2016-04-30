أخبار عاجلة

«تفرمل بمفردها وتتحدث مع أخرى».. أحدث تقنيات السلامة والأمان بالسيارات -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. 40 حفل غنائى بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ فى احتفالات شم النسيم

Google+ Print
بالصور.. 40 حفل غنائى بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ فى احتفالات شم النسيم بالصور.. 40 حفل غنائى بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ فى احتفالات شم النسيم
انهت محافظة جنوب سيناء استعدادها لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع بمختلف مدن المحافظة، حيث تسابقت الفنادق والقرى السياحية فى تنظيم برامج ترفيهية وأكثر من 40 حفل لمطربين كبار لروادها، بالإضافة إلى نقل التليفزيون حفل عيد الربيع الذي يحيه المطرب عاصى الحلانى ومعه مجموعة مطربين ومطربات مصريين بفندق كونكورد السلام مساء الأحد ليلة شم النسيم، كما ستحيى الفنانة عبد الوهاب الفنان راغب علامة بفندق ريسكوس شرم الشيخ.

ومن ناحيته، قرر اللواء خالد فوده جنوب سيناء رفع درجة الاستعداد فى أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية إلى الدرجة القصوى استعداداً لاستقبال شم النسيم وتجهيز الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ وفتحها مجاناً أمام المواطنين وزوار المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة بالمحافظة وبمديرية وإداراتها بالمدن لتلقى شكاوى المواطنين مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال العامة بالاشتراك مع الطب البيطرى والصحة، كما تقوم الحملات بسحب عينات من مختلف أنواع الأغذية من الأسماك الطازجة والمملحة والرنجة للتأكد من صلاحيتها وتاريخ إنتاجها.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمبنى ديوان العام المحافظة بطور سيناء متصلة بـ8 غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية بالمدن لتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين ومواجهة أية أعطال فى المرافق والخدمات، حيث بدأ تجهيزات مسرح حفل ليالى التلفزيون بفندق كونكورد السلام الذى يحيه عاصى الحلانى ورحاب صالح وأحمد ناصر وحسام حسنى.

وفى نفس السياق، تشهد مدينة شرم الشيخ تدفقا كبيرا من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية بالإضافة إلى السياحة الداخلية للمصريين للاحتفال بأعياد الربيع وإقامة الحفلات.

الاستعداد لحفلات شم النسيم (3)

الاستعداد لحفلات شم النسيم (4)

الاستعداد لحفلات شم النسيم (5)

الاستعداد لحفلات شم النسيم (6)

الاستعداد لحفلات شم النسيم (7)

- 17حفلة فنية وبرامج ترفيهية للسياح بالغردقة والجونة احتفالا بـ"الربيع"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "