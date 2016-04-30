بالصور.. 40 حفل غنائى بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ فى احتفالات شم النسيم

انهت محافظة جنوب سيناء استعدادها لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع بمختلف مدن المحافظة، حيث تسابقت الفنادق والقرى السياحية فى تنظيم برامج ترفيهية وأكثر من 40 حفل لمطربين كبار لروادها، بالإضافة إلى نقل التليفزيون حفل عيد الربيع الذي يحيه المطرب عاصى الحلانى ومعه مجموعة مطربين ومطربات مصريين بفندق كونكورد السلام مساء الأحد ليلة شم النسيم، كما ستحيى الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان راغب علامة بفندق ريسكوس شرم الشيخ.

ومن ناحيته، قرر اللواء خالد فوده جنوب سيناء رفع درجة الاستعداد فى أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية إلى الدرجة القصوى استعداداً لاستقبال شم النسيم وتجهيز الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ وفتحها مجاناً أمام المواطنين وزوار المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة بالمحافظة وبمديرية التموين وإداراتها بالمدن لتلقى شكاوى المواطنين مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال العامة بالاشتراك مع الطب البيطرى والصحة، كما تقوم الحملات بسحب عينات من مختلف أنواع الأغذية من الأسماك الطازجة والمملحة والرنجة للتأكد من صلاحيتها وتاريخ إنتاجها.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمبنى ديوان العام المحافظة بطور سيناء متصلة بـ8 غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية بالمدن لتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين ومواجهة أية أعطال فى المرافق والخدمات، حيث بدأ تجهيزات مسرح حفل ليالى التلفزيون بفندق كونكورد السلام الذى يحيه عاصى الحلانى ورحاب صالح وأحمد ناصر وحسام حسنى.

وفى نفس السياق، تشهد مدينة شرم الشيخ تدفقا كبيرا من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية بالإضافة إلى السياحة الداخلية للمصريين للاحتفال بأعياد الربيع وإقامة الحفلات.

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