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نيابة شبين القناطر تعيد إجراءات محاكمة شقيقة "الدكش" بعد تسليم نفسها للأمن

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نيابة شبين القناطر تعيد إجراءات محاكمة شقيقة "الدكش" بعد تسليم نفسها للأمن نيابة شبين القناطر تعيد إجراءات محاكمة شقيقة "الدكش" بعد تسليم نفسها للأمن
قررت نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية إعادة إجراءات محاكمة شقيقة "محمد حافظ أمين" زعيم عصابة "الدكش" المتهم بقتل وإصابة ضباط الشرطة فى الخانكة بعدما سلمت نفسها لأجهزة الأمن، بعد الملاحقات الأمنية الكثيفة للعناصر الإجرامية الهاربة بمنطقة المثلث الذهبى، وذلك فى الحكم الصادر ضدها بالسجن المؤبد فى القضية رقم 3173 جنايات مركز شبين القناطر "مخدرات ".

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطاراً بالواقعة من اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، وتبين توجه "رندا حافظ أمين" (شقيقة العنصر الإجرامى محمد حافظ أمين وشهرته الدكش)، بصحبة محاميها للنيابة العامة وعمل إعادة الإجراءات فى القضية رقم 3173 جنايات مركز شبين القناطر مخدرات، والمحكوم فيها بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، كما توجه شعبان جابر عبد المعطى، عاطل، السابق اتهامه فى 3 قضايا (مخدرات – هتك عرض – سرقة) والهارب من السجون العمومية على ذمة القضية رقم 1028 جنايات مركز قليوب مخدرات بالسجن المشدد 10 سنوات، والمحكوم عليه فى القضية رقم 6597 جنايات مركز شبين القناطر مخدرات بالسجن المؤبد بصحبة محاميه للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية فى القضايا المحكوم عليه فيها.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العامة.

وكان مصدر قضائى بمحكمة شمال بنها قد أكد لـ"اليوم السابع"، أن المتهمة "رندا حافظ أمين " شقيقة الدكش سلمت نفسها بعد تضييق الخناق على عائلة الدكش فى قرية الجعافرة، وتبين أنها صادر ضدها حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وليست مطلوبة فى قضايا قتل ضباط الشرطة بالخانكة أو شبرا الخيمة.

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