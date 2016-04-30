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"ذو القرنين" عرض لكلية تجارة الإسماعيلية بجامعة قناة السويس

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"ذو القرنين" عرض لكلية تجارة الإسماعيلية بجامعة قناة السويس "ذو القرنين" عرض لكلية تجارة الإسماعيلية بجامعة قناة السويس
قدم طلاب كلية التجارة بالإسماعيلية مساء أمس العرض المسرحي لكلية التجارة بالإسماعيلية "ذو القرنين"، وهو من المسرح العالمى، بإشراف الدكتور أحمد زكى عميد الكلية، وسط حشد طلابي وجماهيرى كبير على مسرح الجامعة بقاعة المؤتمرات الكبرى.

وتقام عروض المسرح الجامعى تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفاتن السيد مدير عام رعاية الشباب.

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