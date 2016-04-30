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غدًا.. ميناء بورسعيد يستقبل السفينة السياحية SERENE

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غدًا.. ميناء بورسعيد يستقبل السفينة السياحية SERENE غدًا.. ميناء بورسعيد يستقبل السفينة السياحية SERENE
أكدت سحر صالح المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ بورسعيد، أن غدٍ السبت ستصل السفينة الإنجليزية SERENE القادمة من مالطا إلى ميناء بورسعيد.

وقالت سحر، فى تصريحات صحفية اليوم، إن السفينة SERENE يبلغ طولها 118.8 مترًا والغاطس 36 مترًا، والحمولة الكلية 82310 أطنان، وعلى متنها 48 بحريًا، وذلك لتعيين 12 بحريًا للعمل على متن السفينة.

ومن جانبها أكدت سحر، أن السفينة ستغادر الميناء يوم السبت، متوجهة إلى .

وأصدر اللواء بحرى فتحى طه، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، تعليماته بتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء.

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مصر 365

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