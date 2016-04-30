محافظ المنوفية يحيل عددًا من الأطباء للنيابة العامة

أحال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، الشكوى المقدمة من المواطن "خ.ع.ع"، ضد عدد من الأطباء بمستشفى الباجور المركزى ومستشفى الحياة الخاصة بالباجور للنيابة العامة، لأعمال شئونها فى ما تضمنته الشكوى من مخالفات تعد من الجرائم التى يعاقب عليها بقانون العقوبات.

تضمنت الشكوى واقعة إهمال طبى أسفر عن حدوث مضاعفات لزوجته إثر إجراء عملية ولادة قيصرية بمستشفى الباجور، نتيجة تأخر إجراء العملية عن الموعد المقرر لها، وفى أثناء رحلة العلاج صادف المواطن مرحلة جديدة من الإهمال الطبى بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الباجور، والتى فى وقت سابق كان المحافظ قد أصدر لها قرار إغلاق لمخالفتها الاشتراطات الصحية، حيث تم تشخيص الحالة وتقديم العلاج لها بشكل خاطئ، مما أدى لوفاتها.

وأكد عبد الباسط، أن الاهتمام بالصحة على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أنه هناك جهود تبذل لتحسين مستوى العلاج والخدمة الصحية، ولكن مطلوب بذل المزيد وخاصة تجاه توفير الكفاءات البشرية وتأهيلهم مهنياً لأنهم عصب الرعاية الصحية.

كما عقب المحافظ على قراره بأن تحسين وتوفير الخدمات الصحية حق من الحقوق الإساسية للمواطنين، لمساهمة فى خلق بيئة صحية متكاملة يمكنها تحقيق الأهداف المبتغاة.

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