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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات والنصب على المواطنين بالمنوفية

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات والنصب على المواطنين بالمنوفية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات والنصب على المواطنين بالمنوفية
تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالمنوفية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من ثلاثة أفراد تخصص فى أعمال النصب والاحتيال على المواطنين بسرقة وبيع السيارات لهم تم تحريرمحضرابالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارًا من اللواء جمال شكر مديرالمباحث الجنائية بمديرية امن المنوفية، يفيد بورود بلاغ لقسم جرائم مكافحة الأموال العامة من المواطن أحمد عاطف الملط 47 عاما دبلوم صنايع بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل كل من عبد الله سمير بخيت ومحمد فهمى شوشة وشهرته محمد المشد ورامى زكريا حبرك لاستيلائهم على مبلغ 135 ألف جنيه ثمن شراء سيارة رقم 45723 ملاكى البحيرة وتبين له بعد شرائها أن تلك السيارة مبلغ بسرقتها ورخصتها مزورة واللوحات المعدنية غير خاصة بها علي الفور قرر اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية تشكيل بحث جنائى برئاسة العميد ياسر ذهني رئيس المباحث الجنائية و المقدم محمد شوقى كوينة رئيس مباحث الأموال العامة وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب الواقعة تم تحرير المحضر رقم 1479 لسنة 2016واخطرتالنيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365