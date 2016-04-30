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ملوى تستعد لاستقبال جثمان أحد شهداء العريش

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ملوى تستعد لاستقبال جثمان أحد شهداء العريش ملوى تستعد لاستقبال جثمان أحد شهداء العريش
يستعد أهالى مركز ملوى بقرية دروة التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا، لاستقبال جثمان شهيد القوات المسلحة المجند مصطفى حسن الصياد، الذى استشهد اليوم الجمعة، إثر تفجير عبوة ناسفة على طريق مدرعة بمنطقة الخروبة شرق العريش، وتجمع أهالى القرية انتظارا لوصول الجثمان.

كانت منطقة الخروبة بالعريش شهدت اليوم الجمعة استشهاد مجند، وإصابة 3 آخرين إثر تفجير عبوة ناسفة على طريق مدرعة.


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