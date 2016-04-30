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بالصور.. فريق جامعة قناة السويس يفوز بالمركز الثانى ببطولة الجامعات لكرة الجرس للمكفوفين

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بالصور.. فريق جامعة قناة السويس يفوز بالمركز الثانى ببطولة الجامعات لكرة الجرس للمكفوفين بالصور.. فريق جامعة قناة السويس يفوز بالمركز الثانى ببطولة الجامعات لكرة الجرس للمكفوفين
حقق فريق المكفوفين بكلية الآداب جامعة قناة السويس، فوزا كبيرا بحصدهم المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى كرة الجرس ضمن بطولة الجامعات المصرية للمكفوفين بعد فوز الجامعة على جامعة عين شمس.

الفريق والممثل لجامعة قناة السويس يلقى دعما كبيرا من الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على كلية الآداب والدكتور عادل السعدنى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

فريق المكفوفين (1)

فريق المكفوفين (2)

فريق المكفوفين (3)

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