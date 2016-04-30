سائق يحرر محضراً ضد مباحث المنتزة أول لتعدى مسجلين خطر عليه داخل محبسه

يباشر المستشار حسنى شرف وكيل النائب العام لنيابة المنتزة أول، التحقيقات فى المحضر رقم 25735 لسنة 2016، والذى اتهم فيه سائق رئيس مباحث قسم شرطة المنتزة أول، بالتسبب فى تشويه وجهه، بعد اعتداء مسجلين خطر عليه داخل الزنزانه بأمواس حديدية.

ويحكى حاتم جابر شقيق المجنى عليه تفاصيل الواقعة قائلاً :" منذ أيام تم إلقاء القبض على شقيقى كريم و الذى يعمل سائقاً متلبساً بتعاطى سيجارة حشيش، وحاول ضابط مباحث قسم شرطة المنتزة أول إجباره على أن يعمل مرشداً لديه ويخبره عن الشخص الذى أعطاه المخدر، ولكنه رفض فاقتاده إلى القسم ولفق له قضية حيازة مواد مخدرة ".

ويضيف جابر فى محضر اتهامه :" توجه كريم فى اليوم الثانى إلى نيابة المنتزة ، والتى قررت إخلاء سبيله بكفاله 500 جنيه ، ولأن حالته المادية لم تسمح بدفع المبلغ المالى ، تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ".

ويكمل اتهامه قائلاً :" أثناء تناول وجبه الغداء فى زنزانة قسم شرطة المنتزة أول ، تفاجئ كريم بمحاولة 3 مسجلين خطر معه بالزنزانة واشتبكوا معه متحججين برغبتهم فى تناول طعامه، ثم قاموا بتمزيق و جهه بأمواس خرجت من أفواههم ".

ويضيف: "استمر النزيف لساعات، وتم نقله إلى عدد من المستشفيات التى رفضت إسعافه، حتى قام أحد ضباط المباحث، بدفع قيمة الكفالة من جيبه، وأفرج عنه ،مقابل عدم الحديث مع أحد عن الواقعة.

وقال "تم نقلى شقيقى إلى مستشفى رأس التين ، وتم اجراء الجراحة اللازمة له، ثم توجهنا إلى نيابة سيدى جابر لتحرير محضر بالواقعة، و التى قررت عرضه على الطب الشرعى بعد الاستماع إلى أقواله .

من جانبه أكد مصدر داخل قسم شرطة المنتزة أول ، عدم صحة الاتهامات الموجهة من المجنى عليه قائلاً :" إن المجنى عليه مسجل خطر فى 11 قضية حيازة مواد مخدرة وشروع فى سرقة وسلاح أبيض و سلاح ، وليست هذه هى المرة الأولى التى يتم القاء القبض عليه فيها ، بالإضافة إلى أنه لم يتم تلفيق اى اتهامات له ، خاصة وأن أسلوب المرشدين انتهى من التعامل الأمنى .

وأضاف المصدر :"أن المجنى عليه ، تشاجر بالفعل مع احد المساجين فى الزنزانة ، وتم دفع كفالته لسوء حالته الصحية وقتها ، وتم تحرير محضر بالواقعة ولم يتهم فيها أحد وقال إن المكان كان مظلم ولم يرى أحد".

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