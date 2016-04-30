بمشاركة كوكا.. براجا يحقق انتصارا مثيرا على فيتوريا بـ9 لاعبين

حقق سبورتنج براجا فوزا مثيرا على حساب ضيفه فيتوريا سيتوبال بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة.

واستضاف براجا منافسه فيتوريا لحساب الجولة 32 من الدوري البرتغالي.

ورفع هذا الانتصار رصيد براجا إلى 57 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد فيتوريا سيتوبال عند 29 نقطة في المركز الـ15.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حسن "كوكا" في الدقيقة 58 بعد دخوله كبديل.

كما أن براجا أكمل المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد نيكولا فوكيفيتش وريكاردو فيريرا في الدقائق 87 و90 بعد حصولها على إنذارين، لكن الفريق نجح في الحفاظ على انتصاره رغم ذلك.

افتتح رافائيل سيلفا أهداف المباراة لصالح براجا في الدقيقة السادسة، وعدل الضيوف النتيجة بعد دقيقة واحدة فقط عن طريق فاسكو كوستا.

وسجل خوسوي الهدف الثاني لبراجا من ركلة جزاء في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف رافائيل سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وقلص النتيجة لفيتوريا جواو كوستا في الدقيقة 80.