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محمد حسان عن أحداث حلب: سيظل الدم السورى النازف دليلاً على ظلم العالم الغربى

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محمد حسان عن أحداث حلب: سيظل الدم السورى النازف دليلاً على ظلم العالم الغربى محمد حسان عن أحداث حلب: سيظل الدم السورى النازف دليلاً على ظلم العالم الغربى

اللوم على الفصائل المسلحة المسماة بالجيش الحر وجبهة النصرة وميليشيات المعارضة وفصائل داعش كل هؤلاء يحملون راية الاسلام كذبا وزورا وهم البلاء الجديد لاسقاط انظمة الدول العربية بتمويلات استخباراتية لصالح الكيان الصهيونى . ياريت فضيلتك توجه كلامك ونصائحك الحكيمة الى كل هؤلاء الفصائل المارقة التى كانت سببا رئيسيا فى دمار سوريا والعراق واليمن وليبيا وهجرة شعوبها واسقاط جيوشها العربية التى كانت تمثل غصة فى حلق اسرائيل .. فى ان يسلموا اسلحتهم ويقبلوا بالحل السياسى ويتم رجوع شعبها المشتت فى بلاد العالم .. محفوظة بقدر الله وبخير اجنادها حماهم الله

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مصر 365

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