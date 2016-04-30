درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بجميع محافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع فى درجات الحرارة كبداية لموجة حارة، ليسود اليوم السبت طقس شديد الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، مائل للبرودة ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد وسيناء، مثيرة للرمال والأتربة وعلى البحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية فى البحر الأحمر شمالية غربية، والبحر المتوسط جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

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>الصغرى العظمى>القاهرة 18 35>الإسكندرية 16 32>مطروح 11 37>بورسعيد 17 27>دمياط 16 27>بلطيم 17 34>الإسماعيلية 16 35>السويس 16 35>العريش 15 29>نخل 8 31>طابا 11 32>الطور 20 31>مرسى علم 19 34>الغردقة 19 35>شرم الشيخ 22 34>رفح 15 29>كاترين 11 29>سيوة 16 40>المنيا 16 35>الفيوم 16 35>رأس سدر 15 33>أبوسمبل 23 37>وسط الدلتا 17 35>أسيوط 16 35>سوهاج 17 35>الاقصر 19 38>اسوان 19 39>شلاتين 22 32>حلايب 23 28>الوادى الجديد 20 37>قنا 19 37>نويبع 20 33>السلوم 12 38

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