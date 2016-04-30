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بالصور..مسرحية«الزير سالم»تختتم عروضها علي مسرح ثقافة أسوان

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"العرض المسرحي "الزير سالم

“العرض المسرحي “الزير سالم

مراسل«ONA»:

إختتم اليوم الجمعة، العرض المسرحى «الزير سالم» عروضه على مسرح قصر ثقافة أسوان، والذى إستمر لمدة 10 أيام .

وقال محمد ادريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان، إنه سيتم فى العرض الختامى مشاهدة وتقييم العرض من قبل لجنة المشاهدة وهم الدكتور حسام الدين صلاح مخرج بالبيت الفنى للمسرح ، والدكتور محمد رفعت مدرس الدراما والنقد بالمعهد العالى للفنون المسرحية ، والدكتورمحمود فؤاد معيد بقسم الديكور بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

العرض المسرحي من تأليف الفريد فرج، وسينوغرافيا أسامة المنصورى، وإضاءة جمال الدين على، ودراما حركية أحمد الغول، وموسيقى حمدى الدكرونى، ومخرج منفذ محمود فرح، ومساعد مخرج ايهاب زكريا، ومن إخراج محمد شحات، وتمثيل فرقة أسوان القومية .

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