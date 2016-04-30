جلسة بين مرتضى منصور ومعاوني ماكليش السابقين

يعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك جلسة مع المعاونين السابقين لأليكس ماكليش المدير الفني للفريق خلال الأيام المقبلة من أجل تسوية مستحقاتهم.

وكان مرتضى منصور قد قرر الإطاحة بالجهاز المعاون لماكليش وهو ما وافق عليه المدرب الأسكتلندي. (طالع التفاصيل)

وقرر رئيس الزمالك تعيين جهاز معاون جديد يتضمن محمد صلاح ومحمد حلمي وجمال عبد الحميد وإسماعيل يوسف وعبد الحليم علي. (طالع التفاصيل)

وسيعقد مرتضى منصور جلسة مع فرانك نوتالي المدرب المساعد وموسى حبشي محلل الأداء لتسوية مستحقاتهما عن الفترة الماضية قبل رحيلهما عن الزمالك.