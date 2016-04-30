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المدرب العام الجديد للزمالك لـ في الجول: هدفنا عودة الكرة الجميلة

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المدرب العام الجديد للزمالك لـ في الجول: هدفنا عودة الكرة الجميلة المدرب العام الجديد للزمالك لـ في الجول: هدفنا عودة الكرة الجميلة

تحدث محمد حلمي المدرب العام الجديد لنادي الزمالك مع FilGoal.com عقب توليه المسؤولية في جهاز أليكس ماكليش.

أليكس ماكليش وافق على رحيل الثنائي الأجنبي في الجهاز الفني ليستمر المدرب في منصبه كمدير فني للزمالك. (طالع التفاصيل)

وفي الجهاز الفني الجديد سيشغل محمد حلمي منصب المدرب العام. (تعرف على التشكيل النهائي لجهاز الزمالك)

وقال محمد حلمي لـFilGoal.com: "سعيد للغاية بالعودة إلى بيتي من جديد بعد فترة طويلة من الغياب".

وأضاف "لدينا العديد من الأهداف نرغب في تحقيقها".

وأوضح "هدفنا عودة الكرة الجميلة لنادي الزمالك. الكرة التي يحبها جماهير الزمالك التي دائما ما ترغب في مشاهدة أداء قوي حتى مع الخسارة".

وواصل "كما أننا سنبذل قصارى جهدنا فيما تبقى من مباريات في الدوري المصري فالبطولة ستكون امتدادا لمشوارنا في إفريقيا وكأس ".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 24 مباراة بفارق 11 نقطة عن المتصدر الأهلي.

بينما ينتظر الفريق مواجهة اتحاد الشرطة في ثمن نهائي كأس مصر. إلى جانب انتظار قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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