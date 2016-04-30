اسكواش - لأول مرة في تاريخه.. الشوربجي بطلا لبطولة الجونة الدولية

توج المصري محمد الشوربجي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش بعدما فاز على الفرنسي جريجوري جواتيه بنتيجة 3-2.

وكتب الشوربجي اسمه في سجل الأبطال الخاص بالبطولة لأول مرة بعد سيطرة من رامي عاشور وبطولة لكريم درويش.

وجاءت المباراة ماراثونية فخسر الشوربجي الشوط الأول والثاني بنتيجة 7-11 و9-11 على التوالي.

قبل أن يقلب الطاولة على المصنف الثاني على مستوى العالم جواتيه في الشوط الثالث والرابع والخامس.

وفاز الشوربجي بالشوط الثالث بنتيجة 11-3 ثم الرابع بنتيجة 11-9 والأخير بنتيجة 11-8.

وشهدت المباراة النهائية المقامة في مدينة الغردقة حضور خالد عبد العزيز وزير الرياضة إلى جانب سامح شكري وزير الخارجية وأحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.