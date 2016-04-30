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جمال عبد الحميد لـ في الجول: اتفقنا مع ماكليش على التدخل فنيا من أجل الزمالك

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جمال عبد الحميد لـ في الجول: اتفقنا مع ماكليش على التدخل فنيا من أجل الزمالك جمال عبد الحميد لـ في الجول: اتفقنا مع ماكليش على التدخل فنيا من أجل الزمالك

كشف جمال عبد الحميد مدير الكرة الجديد في نادي الزمالك الاتفاق مع المدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش على التدخل في الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

أليكس ماكليش وافق على رحيل الثنائي الأجنبي في الجهاز الفني ليستمر المدرب في منصبه كمدير فني للزمالك. (طالع التفاصيل)

وفي الجهاز الفني الجديد سيشغل جمال عبد الحميد منصب مدير الكرة. (تعرف على التشكيل النهائي لجهاز الزمالك)

وقال جمال عبد الحميد لـFilGoal.com: "اتفقنا مع ماكليش على تدخل الجهاز المعاون في الأمور الفنية من أجل مصلحة الزمالك. والمدرب أبدى ترحيبه بالأمر".

وأضاف "سنبذل كل جهدنا من أجل الزمالك ومن أجل تحقيق البطولات".

وأتم "أشكر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور على ثقته في أبناء النادي".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 24 مباراة بفارق 11 نقطة عن المتصدر الأهلي.

بينما ينتظر الفريق مواجهة اتحاد الشرطة في ثمن نهائي كأس . إلى جانب انتظار قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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