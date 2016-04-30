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مرتضى منصور: ماكليش مستمر مع الزمالك ولا أسعى لـ ' تطفيش ' أي أحد

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مرتضى منصور: ماكليش مستمر مع الزمالك ولا أسعى لـ ' تطفيش ' أي أحد مرتضى منصور: ماكليش مستمر مع الزمالك ولا أسعى لـ ' تطفيش ' أي أحد

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه "لا أسعى نهائيا لتطفيش أي أحد" وذلك عقب تعديلات في الجهاز الفني لنادي الزمالك.

أليكس ماكليش وافق على رحيل الثنائي الأجنبي في الجهاز الفني ليستمر المدرب في منصبه كمدير فني للزمالك. (طالع التفاصيل)

وقرر مجلس إدارة الزمالك أجراء بعض التعديلات على الجهاز الفني بإضافة جمال عبد الحميد ومحمد حلمي (تعرف على التشكيل النهائي لجهاز الزمالك)

وقال مرتضى منصور: "لا أسعى لتطفيش أي أحد. ماكليش مستمر مع الزمالك".

وأضاف "صلاحيات ماكليش مستمرة. هو فقط احتاج لأشخاص خبرة لمساعدته".

وأكمل حديثه قائلا: "الكل متعاون والعناصر الجديدة ستبدأ من يوم السبت مهمتها مع الزمالك وكل شخص يعلم اختصاصاته جيدا".

وتابع "إسماعيل يوسف سيعود من جديد لحضور المباريات من أرض الملعب إلى جانب حضوره معسكرات الفريق".

وأتم "كل ما يحدث من أجل مصلحة الزمالك فقط لا غير".

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فيديو اليوم السابع