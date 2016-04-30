تقرير في الجول - تعرف على نظام الدوري المصري لكرة السلة والفرق بينه وبين NBA‎

تحتل كرة القدم المركز الأول من حيث الشعبية الرياضية على مستوى العالم وبكل تأكيد مصر، لكن الألعاب الأخرى ككرة اليد وكرة السلة تشغل حيزا من اهتمامات بعض المشجعين.

في الولايات المتحدة الأمريكية تنافس كرة السلة كرة القاعدة –بيسيبول- وكرة القدم الأمريكية على لقب اللعبة الشعبية الأولى في البلاد ولا وجود تماما لكرة القدم على الساحة حتى بعد التعاقد مع نجوم عالمية شهيرة كديفيد بيكام وأندريا بيرلو وكاكا في الدوري المحلي.

كرة السلة في مصر تأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة بعد كرة القدم وكرة اليد، لكن نظام اللعبة في مصر مختلف قليلا عن الدوري الأمريكي NBA الأشهر والأقوى في العالم.

ويستعرض Filgoal.com الاختلاف بين كلا المسابقتين في مصر وأمريكا.

الدوري المصري

يتكون الدوري المصري من 16 فريقا أبرزهم الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري وسبورتنج والجزيرة وطلائع الجيش وسموحة ومصر للتأمين.

وينقسم الدوري المصري لكرة السلة في مصر لقسمين: دوري المرتبِط ودوري السوبر لكل منهما بطلا وترتيبا مختلف.

الفائز بأي مباراة يحصل على نقطتين فيما يحصل الخاسر على نقطة واحدة.

دوري المرتبِط

يطلق عليه هذا الاسم لارتباط نتائج الفريق الأول مع نتائج فريق الناشئين الذي يخوض نفس المباريات ويتم حساب مجموع نقاط الثنائي في النهاية.

الـ16 فريق يتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل منهما تتكون من 8 فرق، يتأهل أول 3 من كل مجموعة لتكوين مجموعة واحدة من 8 فرق يتحدد بناء عليها بطل دوري المرتبط.

الفريقان المتبقيان في المجموعة المذكورة أعلاه يتم تحديدهما كالتالي:

آخر 5 فرق من كل مجموعة يشكلان مجموعة واحدة من 10 فرق تلعب بينها مباريات ذهاب وإياب ليتأهل 2 ينضما للسداسي المذكور لتشكيل لمجموعة تحدد بطل الدوري، ويتبقى 8 فرق تتصارع على الهبوط وتحديد المراكز من التاسع للرابع عشر.

يصبح لدينا مجموعتان كل منهما 8 فرق مجددا، مجموعة 1 لتحديد بطل دوري المرتبِط ومجموعة 2 لتحديد الثنائي الذي سيهبط من الدوري وترتيب المراكز من 9 لـ14 كما ذكرنا.

تلتقي فرق كل مجموعة فيما بينها في لقاءات ذهاب وإياب أي يلعب كل فريق 14 مباراة، ويحصل الأكثر حصدا للنقاط في مجموعة 1 على لقب دوري المرتبط –فاز به الاتحاد السكندري هذا الموسم-، بينما يهبط الثنائي الأقل حصدا للنقاط في مجموعة 2 من الدوري الممتاز.

دوري السوبر

الـ8 أندية التي شكلت مجموعة 1 في دوري المرتبِط تلعب مجددا، برصيد صفر من النقاط ودون احتساب نتائج قطاع الناشئين، 14 مباراة يخوضها كل فريق يتحدد بعدها ترتيب المجموعة من الأول للثامن.

تخوض بعدها الفرق 3 مباريات إقصائية (خروج مغلوب) كحد أقصى يفوز بها من يحقق انتصارين أولا، لتتأهل 4 فرق فقط للدورة المجمعة لتحديد بطل دوري السوبر.

مباريات خروج المغلوب تكون كالتالي:

صاحب المركز الأول يواجه صاحب المركز الثامن

صاحب المركز الثاني يواجه صاحب المركز السابع

صاحب المركز الثالث يواجه صاحب المركز السادس

صاحب المركز الرابع يواجه صاحب المركز الخامس

الدورة المجمعة

تتكون من الرباعي الفائز بمباريات خروج المغلوب، ويواجه كل فريق في المجموعة خصمه ذهابا وإيابا ليلعب في النهاية 6 مباريات، يتحدد بعدها بطل دوري السوبر حسب نقاط المجموعة –الأهلي يحتل صدارة الدوري المجمعة حتى الآن-.

أقيمت هذا الموسم الدورة المجمعة في شرم الشيخ بعيدا عن جمهور الفرق المشاركة.

ويشارك بطل دوري السوبر في دوري أبطال أفريقيا كل عام، وقد يشارك بطل الكأس أيضا إذا ما قرر اتحاد كرة السلة الإفريقي إشراك فريقين من مصر.

نظام الكأس هو مباريات خروج مغلوب كالمعتاد حتى تحديد البطل في النهاية.

NBA

الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية أبسط قليلا، الدوري الاعتيادي يتكون من 30 فريقا مقسمون بالتساوي لمجموعتين شرقية وغربية كل مجموعة تضم 15 فريقا، وكل مجموعة مقسمة لـ3 قطاعات كل قطاع يضم 5 فرق.

الدوري الاعتيادي

يلعب كل فريق 82 مباراة مع خصومه على مدار الموسم، 41 داخل ملعبه ومثلهم خارج ملعبه تكون كالتالي:

يواجه الفرق الموجودة في قطاعه 4 مرات (4×4= 16 مباراة)

يواجه 6 من الفرق المتبقية في مجموعته 4 مرات (6×4 = 24 مباراة)

يواجه 4 من الفرق المتبقية في مجموعته 3 مرات (4×3 = 12 مباراة)

يواجه باقي فرق المجموعة الأخرى مرتين (15×2 = 30 مباراة)

ليصبح المجموع 82 مباراة.

الإقصائيات

تتأهل الـ8 فرق الأولى من كل مجموعة لدور خروج المغلوب وتتواجه فيما بينها في سلاسل من 7 مباريات كحد أقصى يفوز بها من يصل للانتصار الرابع أولا، وتكون كالتالي:

صاحب المركز الأول يواجه صاحب المركز الثامن (1)

صاحب المركز الثاني يواجه صاحب المركز السابع (2)

صاحب المركز الثالث يواجه صاحب المركز السادس (3)

صاحب المركز الرابع يواجه صاحب المركز الخامس (4)

ثم يلتقي الفائز من (1) مع الفائز من (4)، والفائز من (2) مع الفائز من (3) في الدور نصف النهائي في سلسلة من 7 مباريات كحد أقصى أيضا، ثم يتقابل الفائزان من المباراتين في نهائي المجموعة، ويتكرر الأمر في كلا المجموعتين.

يتحدد بعد ذلك بطلا للمجموعة الغربية ومثله للمجموعة الشرقية.

النهائيات

يتقابل بطلا المجموعة الشرقية والغربية في سلسلة من 7 مباريات يفوز بها من يصل للانتصار الرابع أولا ويتوج بطلا لموسم NBA.

لا يوجد كأس لكرة السلة في الولايات المتحدة الأمريكية فقط هو دوري NBA.