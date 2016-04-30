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رئيس الهلال السعودي يستقيل من منصبه بعد هزيمة الفريق أمام أهلى “عبد الشافي”

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رئيس الهلال السعودي يستقيل من منصبه بعد هزيمة الفريق أمام أهلى “عبد الشافي” رئيس الهلال السعودي يستقيل من منصبه بعد هزيمة الفريق أمام أهلى “عبد الشافي”

الأمير نواف بن سعد

قدم الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال السعودي، استقالته من رئاسة النادي، بعد هزيمة الفريق أمام الأهلي السعودي، اليوم الجمعة، بثلاثة أهداف لهدفين، فى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الأمير نواف، أنه قدم استقالته بعد عدم تحقيق الفريق لبطولات كافية هذا الموسم، بسبب وقوعه فى بعض الأخطاء.

ويذكر أن الهلال السعودي، قد هزم أمام النادي الأهلى، الذى يلعب له محمد عبد الشافي ظهير منتخبنا المصري، فى مبارتين فى أقل من أسبوع، الأولى تسببت فى حصول الأهلى على لقب الدوري السعودى، أما الثانية فتسببت فى صعود بطل الدوري الجديد إلى نهائي الكأس.

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