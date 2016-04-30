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​إنتشال جثة صياد غرق بنهر النيل في إدفو بـ«أسوان»‎

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​إنتشال جثة صياد غرق بنهر النيل في إدفو بـ«أسوان»‎ ​إنتشال جثة صياد غرق بنهر النيل في إدفو بـ«أسوان»‎

صورة أرشيفية

مراسل«ONA»:

عثر أهالى منطقة المقرون بمركز إدفو فى أسوان، على جثة صياد غرق فى مياه نهر النيل، وقاموا بإنتشال جثته .

وتلقى مدير أمن أسوان اللواء عمر ناصر إخطاراً من رئيس المباحث العميد محمود عوض، يفيد بعثور أهالى منطقة المقرون بقرية القنان بشمال مدينة البصيلية التابعة لمركز ادفو، على جثة أحد أبنائهم صياد، وغريق فى مياه نهر النيل وذلك عقب إختفائه يوم الخميس الماضي  .

وأكد شهود عيان، أنه خرج أمس الخميس، بمركبه فى رحلة صيد وعقب مرور ساعات على إختفاءه ، خرج الأهالى للبحث عنه ووجدوا المركب الخاص به ،وبالبحث عنه تم العثور عليه جثة هامدة فى مياه نهر النيل.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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