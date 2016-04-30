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السلطات السعودية تتمكن من إحباط عملية إرهابية جنوب المملكة

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السلطات السعودية تتمكن من إحباط عملية إرهابية جنوب المملكة السلطات السعودية تتمكن من إحباط عملية إرهابية جنوب المملكة
تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط عملية إرهابية بسيارتين مفخختين بمنطقة عسير جنوب المملكة وقتل قائديهما الإرهابيين.

وقال ‏المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية إنه فى إطار تنفيذ الجهات الأمنية مهامها فى مكافحة الإرهاب وتعقب المتورطين فى أنشطته، فقد تمكنت ‏فجر اليوم الجمعة، من إحباط عمل إرهابى وشيك بعد متابعة حثيثة لسيارتين تم رصدهما بأحد المواقع خارج محافظة بيشة بمنطقة عسير، كانت إحداها محملة بمواد متفجرة، حيث بادر قائداها عند استشعارهما بمتابعة رجال الأمن لهما بإطلاق النار والانحراف إلى منطقة صحراوية، فتمت مطاردتهما بمساندة طيران الأمن وتبادل إطلاق النار معهما وإعطاب السيارتين ليترجلا منها ويتحصنا بأحد المواقع الجبلية قبل انفجار المواد التى كانت بإحدى السيارتين.

وأضاف انه بمحاصرتهما وتوجيه النداءات لهما لتسليم نفسيهما، واصلا إطلاقهما للنار وبشكل كثيف باتجاه رجال الأمن فاقتضى الموقف الرد عليهما بالمثل مما نجم عنه مقتلهما دون وقوع إصابات من رجال الأمن.

ونوه بأن الجهات الأمنية تواصل إجراءاتها فى الموقع، كما يجرى فى الوقت ذاته استكمال إجراءات التثبت من هوية القتيلين على ضوء ما توفر من المتابعة عن هويتهما، مشيرا إلى انه سيتم إعلان بيان تفصيلى لاحقا بما يتم التوصل إليه من نتائج.
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مصر 365

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