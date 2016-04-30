الوطنى الكردستانى يعلن اقتراب استفتاء تقرير المصير بأقليم كردستان

أعلن عضو المكتب السياسى بالاتحاد الوطنى الكردستانى ملا بختيار الاتفاق مع الحزب الديمقراطى الكردستانى والأحزاب بالإقليم على "الاستفتاء فى كردستان" إذا استمرت المشكلات فى العراق، وقال: إنه "من حق الكورد ان يحددوا مصيرهم من خلال الاستفتاء".

وذكر ملا بختيار - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - أنه إذا طبق العراق الديمقراطية والفيدرالية، وتم تنفيذ الدستور بالشكل الصحيح وحل المشكلات، سوف لن يكون للكرد أية مشكلات مع العراق.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى رجح إجراء استفتاء حول تقرير مصير إقليم كردستان قبل بدء انتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية نوفمبر القادم.. واعتبر أن إجراء الاستفتاء لا يعنى إعلان الدولة الكردية، بل هو تعبير عن إرادة ورأى الشعب الكردي، لكى تقوم القيادة السياسية فى الإقليم بتنفيذ هذه الإرادة فى الزمان والمكان المناسبين.

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