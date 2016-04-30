أخبار عاجلة

«تفرمل بمفردها وتتحدث مع أخرى».. أحدث تقنيات السلامة والأمان بالسيارات -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الوطنى الكردستانى يعلن اقتراب استفتاء تقرير المصير بأقليم كردستان

Google+ Print
الوطنى الكردستانى يعلن اقتراب استفتاء تقرير المصير بأقليم كردستان الوطنى الكردستانى يعلن اقتراب استفتاء تقرير المصير بأقليم كردستان
أعلن عضو المكتب السياسى بالاتحاد الوطنى الكردستانى ملا بختيار الاتفاق مع الحزب الديمقراطى الكردستانى والأحزاب بالإقليم على "الاستفتاء فى كردستان" إذا استمرت المشكلات فى العراق، وقال: إنه "من حق الكورد ان يحددوا مصيرهم من خلال الاستفتاء".

وذكر ملا بختيار - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - أنه إذا طبق العراق الديمقراطية والفيدرالية، وتم تنفيذ الدستور بالشكل الصحيح وحل المشكلات، سوف لن يكون للكرد أية مشكلات مع العراق.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى رجح إجراء استفتاء حول تقرير مصير إقليم كردستان قبل بدء انتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية نوفمبر القادم.. واعتبر أن إجراء الاستفتاء لا يعنى إعلان الدولة الكردية، بل هو تعبير عن إرادة ورأى الشعب الكردي، لكى تقوم القيادة السياسية فى الإقليم بتنفيذ هذه الإرادة فى الزمان والمكان المناسبين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365