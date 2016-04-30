رئيس البرلمان الليبى: ندين "تحريض" السبسى على التدخل العسكرى فى بلادنا

دان رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح تدخل الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى فى الشأن الليبى، وقال عقيلة: "ندين بأشد العبارات التدخل فى الشؤون الداخلية الليبية المتكرر من قبل الرئيس التونسى وتحريضه على التدخل العسكرى الخارجى فى ليبيا".

وأضاف رئيس البرلمان الليبى فى بيان وجهه إلى المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، اليوم الجمعة، "هذه مخالفة واضحة وصريحة لروح الأخوة والتضامن" التى تربط الشعبين الشقيقين فى تونس وليبيا.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبى فى نهاية بيانه الرئيس التونسى باحترام السيادة الليبية.

وأيّد الرئيس التونسي الباجى قائد السبسى، فى تصريحات الثلاثاء الماضى، التدخل العسكرى الخارجى ضد تنظيم "داعش" فى ليبيا، على أن تكون الضربات موجهة ضد هذا التنظيم تحت غطاء أممى.

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