7 أسرار لا تعلمها عن صحة قلبك يكشفها خبراء الطب فى العالم

أمراض القلب هى المسبب الأول للوفاة فى العالم، خاصة الأزمة القلبية، ونقدم لكم فى هذا التقرير مجموعة أسرار كشفها خبراء القلب فى العالم وفق تقرير نشره مؤخرا موقع "موجز القراء" الأمريكى، وتشمل:

1. إذا كنت تعانى من مشكلة فى ضعف الانتصاب، اخبر الطبيب، لأن ذلك قد يكون دلالة على الإصابة بمشكلة فى الأوعية الدموية لم يتم الكشف عنها بعد.

2. قياس ضغط الدم داخل المنزل وتسجيل قراءاته، لأن العديد من المرضى يرتفع ضغط دمهم بمجرد رؤية الطبيب داخل العيادة، ولذا تكون هذه المؤشرات غير معبرة عن صحتهم.

3. عقب الإصابة بجلطة فى الأوعية المتصلة بالقلب، ليس من الضرورى أن يتم تركيب دعامة، فقد تكون جلطة صغيرة أو كبيرة يمكن علاجها بالأدوية فقط.

4. لا تفرط فى الخوف من التاريخ الوراثى لأمراض القلب فى عائلتك، وهنا أوضح التقرير أن القلق يجب أن يساور الشخص إذا تصادف موت عدد كبير من أقربائهم قبل سن الستين بالنسبة للسيدات، وقبل الخمسين بالنسبة للرجال.

5. صحة الأسنان من العوامل الهامة فى تحديد صحة القلب، حيث قد تتسبب الالتهابات فى الإصابة بأمراض القلب.

6. إذا أصيبت السيدة بتسمم الحمل، يجب أن تخبر الأطباء ، لأن تسمم الحمل من عوامل الإصابة بأمراض القلب المبكرة.

7. السكر هو العامل الأخطر الذى يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب وتأثيره أخطر من الدهون، لذا يجب الحد تماما من تناول الأكلات السكرية، وضبط مستوى السكر فى الدم حتى لا تعرض نفسك لمخاطر صحية كبيرة.