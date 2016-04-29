دفاع الشوبكى: 78 صوتا لصالح موكلى على أحمد مرتضى بعد فرز أصوات الخارج

قال عصام الاسلامبولى محامى عمرو الشوبكى، أن اللجنة المشكلة من محكمة النقض، انتهت من إعادة مراجعة فرز أصوات المصريين فى الخارج بالنسبة لدائرة الدقى والعجوزة، وذلك فى الطعن المقدم من مرشحى عمرو الشوبكى على نتيجة الانتخابات بالدائرة والفصل فى صحة عضوية المرشح الفائز أحمد مرتضى منصور، وتبين من الفرز بوجود فارق 78 صوتا لصالح موكلى.

وأضاف عصام الإسلامبولى، إن لجنة التحقيق المشكلة من محكمة النقض قامت خلال الفترة الماضية بإعادة فرز الأوراق والمستندات الخاصة بتصويت المصريين بالخارج فى دائرة الدقى والعجوزة، لحصر الأصوات التى حصل عليها كل من النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الشعب، والمرشح الخاسر الدكتور عمرو الشوبكى.

وأشار الاسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة انتهت فى فحص الأوراق إلى وجود فارق أصوات بين المرشحين بعدد أصوات 78 صوتا لصالح عمرو الشوبكى ليصبح عدد الأصوات التى حصل عليها الشوبكى نتيجة لإعادة الفرز فى الداخل والخارج معها تحديد جلسة للنطق 336 صوتا.

>وأضاف "الإسلامبولى"، أن المحكمة من المقرر أن تحديد جلسة قريبا لنظر الطعن بعد انتهاء اللجنة من فرز الأصوات والتى ستقول فيها المحكمة حكمها فى هذا الطعن.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق المشكلة من محكمة النقض أعادت فرز وتجميع أصوات 178 لجنة فى دائرة الدقى والعجوزة موضوع الطعن، بحضور وكيل الطاعن عمرو الشوبكى، ووكيل المطعون ضده أحمد مرتضى منصور، وبناء على ما تم إدراجه للمراجعة، تبين حصول الشوبكى على 21646 صوتا، مقابل 21388 صوتا لأحمد مرتضى منصور، و1655 صوتا باطلا، والفارق بين الشوبكى وأحمد مرتضى 258 صوتا لصالح الشوبكى.

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