الصين ترفض رسو حاملة طائرات نووية أمريكية بمسناء هونج كونج

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الصين رفضت السماح لحاملة الطائرات النووية “جون سي ستينيس” والسفن الحربية المرافقة لها، من الرسو في ميناء هونغ كونغ، اليوم الجمعة.

وذكرت الوزارة، إنها تتوقع أن تمضي الزيارة المنفصلة التي تقوم بها السفينة الحربية الأمريكية “بلو ريج” بشكل طبيعي.

يذكر أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تشهد توترا، في السنوات الأخيرة، نتيجة الخلاف بينهما حول الوجود الصيني في بحر الصين الجنوبي.

> وقال بيل أوربان، الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، إن طلب الزيارة رفض مؤخرا “رغم السجل الطويل للزيارات الناجحة إلى هونغ كونغ”.

> وكانت “رويترز” قد أفادت، إن سفينة “بلو ريج” وصلت إلى هونغ كونغ في وقت سابق، الجمعة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، قد أكد دعم بلاده لحلفائها (في وجه الصين) من على سطح حاملة الطائرات ذاتها في وقت سابق من الشهر الحالي، وقال، في 15 أبريل، “ليس الجديد وجود حاملة طائرات أمريكية في هذه المنطقة، بل الجديد هو التوتر الموجود والذي نريد نزع فتيله”.

ولم تدل الصين بأي تصريحات رسمية بخصوص ذلك حتى الآن، وتدعي الصين سيادتها على معظم هذا البحر، وأصبحت تتصرف بشكل أكثر حزما في المنطقة.