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مصادر: قبائل سيناء والسويس أعلنوا تأييدهم لخطاب الفريق السيسى

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مصادر: قبائل سيناء والسويس أعلنوا تأييدهم لخطاب الفريق السيسى مصادر: قبائل سيناء والسويس أعلنوا تأييدهم لخطاب الفريق السيسى

قال مصدر لـ"اليوم السابع" إن قيادة الجيش الثالث تلقت اتصالا من الشيخ محمد خضير، شيخ قبيلة العامريين البدوية، رئيس ائتلاف القبائل بالسويس وجنوب سيناء، يعلن من خلاله تأييده لخطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، والانحياز للشعب وضرورة حماية الوطن من الفتن، وإن جميع القبائل تعلن تأييدها لهذا الأمر.

وتابع المصدر أن خضير نفى ما تردد على لسان أحد المسئولين عن ائتلاف القبائل العربية بالسويس، وأن جميع القبائل أعلنت تأييدها لمحمد مرسى، وترفض خطاب الفريق أول السيسى، مؤكدا هذه التصريحات لا تمثل إلا نفسها فقط.

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