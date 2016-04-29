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الشوربجى يتوج ببطولة الجونة للإسكواش للمرة الأولى فى تاريخه

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الشوربجى يتوج ببطولة الجونة للإسكواش للمرة الأولى فى تاريخه الشوربجى يتوج ببطولة الجونة للإسكواش للمرة الأولى فى تاريخه

توج محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً فى لعبة الإسكواش بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش بعد تغلبه على المصنف الثانى عالميا الفرنسى جريجورى جوتيه بنتيجة 3/2 فى المباراة النهائية. وحقق الشوربجى لقب البطولة للمرة الأولى فى تاريخه فى نسختها الخامس، وحول الشوربجى تأخره بشوطين الى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

حضر النهائي كلا من وزير الخارجية سامح شكرى ووزير السياحة يحيى راشد ووزير الرياضة خالد عبد العزيز نهائى البطولة والبالغ مجموع جوائزها 175 ألف دولار. كما حضر البطولة أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وهانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق ورجلى الأعمال نجيب وسميح ساويرس وسحر الهوارى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعاصم خليفة رئيس مجلس إدارة اتحاد الإسكواش وأعضاء المجلس.

 

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