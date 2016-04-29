مقتل ثلاثة متطرفين مسلحين فى الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع فى الجزائر الجمعة أن الجيش قتل ثلاثة متطرفين مسلحين فى منطقة سكيكدة، على مسافة 500 كلم شرق الجزائر العاصمة، خلال عملية عسكرية لا تزال جارية.

وأضاف المصدر أن مفرزة من الجيش "قتلت بعد ظهر اليوم ثلاثة إرهابيين فى أعقاب عملية تمشيط بالقرب من بلدة كركرة"، فى منطقة سكيكدة.

وفى الجزائر، فإن كلمة "إرهابى" تعنى المتشددين المسلحين فى البلاد منذ مطلع التسعينات.

وتابع المصدر أن الجيش ضبط عدة بنادق هجومية من نوع كلاشنيكوف وذخيرة وهواتف محمولة.

وفى منتصف أبريل، أعلن الجيش أنه قتل فى مارس 14 متطرفا مسلحا فى منطقة تقع قرب الحدود مع تونس.

وفى عام 2015، قتل الجيش الجزائرى أو اعتقل "157 من الإرهابيين"، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع.

ورغم اقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية العام 2005 الهادف إلى طى صفحة الحرب الأهلية التى أوقعت نحو 200 ألف قتيل خلال "العقد الأسود"، لا تزال الجماعات المتطرفة المسلحة ناشطة فى الجزائر وتستهدف قوات الأمن خصوصا.

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