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هاشتاج "حلب تحترق" يتصدر تويتر.. ومغردون: "يا رب العالمين انقذ سوريا"

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هاشتاج "حلب تحترق" يتصدر تويتر.. ومغردون: "يا رب العالمين انقذ سوريا" هاشتاج "حلب تحترق" يتصدر تويتر.. ومغردون: "يا رب العالمين انقذ سوريا"
أثار قصف حلب السورية مؤخراً الذى أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، موجة من الحزن على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ودشن المغردون العديد من الهشتاجات تضامناً مع الشعب السورى.

وعلى الرغم من تصدر هاشتاج "حلب تحترق" بأكثر من نصف مليون تغريدة، إلا أن رواد تويتر أصدروا العديد من الهشتاجات الأخرى فى محاولة منهم لإيقاظ الضمير الإنسانى، كان أبرزها هاشتاج "ادعى لسوريا".

وقال ريمون عبر الهاشتاج: "اللهم أجعل هذه الليالى من أسعد لياليهم واجهل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأغسلهم بالماء والثلج والبرد"، كما أضاف فى تغريده أخرى: "يا رب العالمين انقذ سوريا وسائر بلاد المسلمين".

ومن أبرز الهشتاجات التى تتضامن مع الشعب السورى أيضا، هاشتاج يحمل اسم "بلاد المسلمين"، وغرد خلاله محمد أدم قائلاً: "بلاد المسلمين يقتل فيها المسلمين المسلمين، واختفت الأمانة واحتلت بالرزيلة، وأغلقت المساجد، ويحارب فيها المنقبات والمحجبات ويخرج علينا الملحدين".

فيما قال عبد العزيز العركيان، عبر الهاشتاج: "لماذا دائما لا تكون الحروب إلا على بلاد المسلمين؟، ولا زال البعض يدافع عن الغرب بدعوى الحرب على الإرهاب".

كما تصدر هاشتاج أخر يحمل أسم "روح العروبة" تريندات تويتر، فى محاولة لاستجلاء الدعم العربى لسوريا، وغرد خلاله على كريم قائلاً: "روح العروبة.. لا أعرف لم تنجح العروبة يومًا كما نجح الاتحاد الأوروبى مثلاً.. العروبة هى مفهوم للكيان المتأخر".

هاشتاج حلب تحترق (1)

هاشتاج حلب تحترق (2)

هاشتاج حلب تحترق (3)

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>308 آلاف تغريدة تحاول إنقاذ حلب وتحريك الضمير الإنسانى على "تويتر"
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>"دماء حلب" تصبغ مواقع التواصل الاجتماعى بالأحمر

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