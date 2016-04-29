بالصور..الصحة: خروج 10مصابين واستقرار 39حالة فى تسمم"فرح بنى سويف"

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف لـ"اليوم السابع"، خروج 10 مصابين من أصل 49 دخلوا مستشفى الفشن المركزى، عقب تناولهم وجبة طعام فى أحد الأفراح.

وأضاف حميدة، أن هناك 39 حالة ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفى، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة، ومن المتوقع أن تخرج أغلب الحالات، مساء اليوم.

وأشار حميدة، إلى أن المديرية تنتظر تقرير معامل وزارة الصحة للعينات، التى تم آخذها من المصابين لمعرفة السبب الرئيسى فى الواقعة.

وكان اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من العقيد عمرو العدل مأمور مركز الفشن ببنى سويف، يفيد استقبال مستشفى الفشن المركزى 36 شخصًا مصابين بحالة تسمم، بعد تناولهم وجبة غداء فى حفل زفاف بقرية دلهانس، ارتفع بعد ذلك إلى 49 حالة.

وعلى الفور أسرع الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث الفشن، والمقدم محمد البرنس نائب المأمور، إلى المستشفى، حيث تبين أن المصابين من قرية دلهانس، وأن سبب إصابتهم بتسمم تناولهم وجبة غذاء فى حفل زفاف، وهم يعانون من قىء وإسهال مستمر، وجارى تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

- تسمم 36 شخصا تناولوا الغداء فى حفل زفاف بمركز الفشن جنوب بنى سويف