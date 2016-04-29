إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار خلال انتخابات إيران

أعلن نائب وزير الداخلية الايراني حسين ذو الفقاري المكلف الشؤون الأمنية إصابة أربعة أشخاص في إطلاق نار، اليوم الجمعة، جنوب إيران أثناء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الطلابية الايرانية ايسنا.

وصرح ذو الفقاري “بحسب العناصر الاولى للتحقيق أنه أصيب أربعة أشخاص في إطلاق نار” في ممسني.

وأضاف أن إطلاق النار كان “صادرا عن انصار المرشحين” عن المدينة، من دون توضيحات إضافية، وتابع “اعيد فرض الامن وقوى الامن تبحث حاليا عن المسؤولين عن اطلاق النار”، ويتواجه مرشحان اصلاحي ومحافظ عن المدينة.

ودعي حوالى 17 مليون ناخب للاقتراع من أصل 55 مليونا هم مجمل ناخبي ايران الذين شملتهم الدورة الأولى في 26 فبراير، لاختيار 68 نائبا من اصل 290 في مجلس الشورى، لم تحسم مقاعدهم في الدورة الاولى.

وانتخب 221 من أعضاء مجلس الشورى من الدورة الاولى، بينهم 103 محافظين و95 اصلاحيا ومعتدلا، إضافة الى 14 مستقلا لا يعلنون عن توجه سياسي محدد، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس.

وبما أن معظم المحافظين المتشددين خسروا في الدورة الأولى، فمن المرجح ان ينبثق عن هذه الانتخابات مجلس شورى يضم غالبية من النواب الاصلاحيين والمعتدلين مؤيدين لروحاني ومن المحافظين المعتدلين والبراغماتيين الاكثر تأييدا لسياسة الرئيس.