أستاذ طب أطفال: الرضاعة المتلاحقة تسبب الإصابة بارتجاع المرىء وأمراض الصدر

أنهى أطباء الأطفال خلال مؤتمرهم الثالث اليوم مناقشاتهم حول أهم الخطوات المتبعة حاليا لعلاج أمراض الحساسية والصدر للأطفال، الذى استمر لمدة يومين وأقامته الجمعية المصرية للحساسية وأمراض الجهاز التنفسى والتغذية للأطفال.

قال الدكتور عمرو إبراهيم، أستاذ طب الأطفال والحساسية والمناعة والتغذية ورئيس الجمعية المصرية للحساسية، من المشكلات التى تؤدى للإصابة بأمراض الصدر هو ارتجاع المرىء، وكان قديما يتم إهمالها ولكن حاليا هناك أدوية فعالة فى علاج هذه الحالات يمكن استخدامها للأطفال من عمر يوم إلى عمر 4 سنوات .

وأف أن الأمهات كن قديما تهملن علاج ارتجاع المرىء ولكن بعد الكشف عن أنه يؤدى إلى أمراض الصدر بدأت الأمهات تتسائل عن السبب فى ذلك، ويرجع السبب فى الإصابة بارتجاع المرىء إلى الطرق الخاطئة التى تعتمد عليها الأم فى إرضاع طفلها، حيث تقوم بعض الأمهات بإرضاع أطفالها كل ربع ساعة وهو ما يسبب لهم مشكلات فى المعدة والمرىء الذى يسبب أمراض الصدر.

ويشير الدكتور عمرو إبراهيم إلى أن العلاج الجديد بمادة "نكسيم" يتم إذابتها فى الماء وإعطاءها للطفل حسب عمره، بالإضافة إلى الفصل بين كل رضعة والأخرى بساعتين، أو 3 ساعات، حتى نتأكد من انتهاء الطفل من عملية هضم الرضعة السابقة، وتكوين اللبن فى جسم الأم بطريقة صحيحة، وإفراز الهرمون الذى يعمل بدوره على استخلاص اللبن من الغدد اللبنية فى ثدى الأم وتوصيلها للحلمة، ومنها إلى فم الطفل وتستغرق هذه العملية ساعتين، وهى عملية شاقة تسبب للطفل الإصابة بالغازات والانتفاخات.

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