أوقاف الأقصر: نحتاج لـ200 إمام لسد العجز بالمساجد

صرح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر محمد صالح عبد الرحمن، اليوم الجمعة، بأن مديرية الأوقاف بالمحافظة تشهد عجزا فى الأئمة يصل إلى 200 إمام. موضحا أن عدد المساجد بمراكز وقرى ومدن المحافظة 1400 مسجد، منها 1300مسجد قامت وزارة الأوقاف بإنشائهم و100 مسجد إنشاءهم الأهالى. وأن عدد الأئمة 800 إمام فقط على مستوى مساجد المحافظة.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر إلى أن وزير الأوقاف قرر العمل بنظام التسويات للحاصل على مؤهل أزهرى ولا يعمل فى أى مهنة أخرى لسد العجز، مع عمل اختبار له قبل الاستعانة به، بالإضافة إلى الاستعانة بخطباء المكافأة لسد العجز فى الأئمة.

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