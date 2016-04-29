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فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كاهن لبنانى بتهمة التحرش بأطفال

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فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كاهن لبنانى بتهمة التحرش بأطفال فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كاهن لبنانى بتهمة التحرش بأطفال
أصدر القضاء الفرنسى مذكرة توقيف دولية بحق كاهن لبنانى يشتبه بإقدامه على اغتصاب قاصرين فى فرنسا، على ما علم من مصدر قضائى الجمعة.

وأفادت مدعية الجمهورية الفرنسية فى مدينة كان (شمال غرب) كارول اتيان الوكالة الفرنسية للأنباء أن قاضى التحقيق المكلف القضية منذ 2013 "أصدر مذكرتى توقيف دولية وأوروبية" بحق الأب منصور لبكى.

والكاهن البالغ 74 عاما ملاحق بتهم اغتصاب فتاة فى الـ13 فى دار أيتام أشرف عليها بين 1991 و1998 فى دوفر لا ديليفراند على بعد 10 كلم من مدينة كان، على ما أفادت سولانج دوميك محامية الفتاة التى اتخذت صفة الإدعاء الشخصى.

أضافت المحامية أن ضحيتين أخريين، كانتا قاصرتين عند وقوع الأحداث، رفعتا دعوى بتهمة الاغتصاب أو التحرش الجنسى لكنهما لم تتخذا صفة الإدعاء الشخصى حتى الأن.

تابعت المحامية دوميك أن مجمع عقيدة الإيمان (بمثابة قضاء الفاتيكان) أدان لبكى فى 2012 بارتكاب "جرائم جنسية بحق قاصرين" وثبت الحكم فى 2013.

كما أشارت صحيفة لا كروا ان الكنيسة أدانت سلوك الكاهن "المنتظم الذى لم يقتصر على ضحية واحدة".

وقالت المحامية أن لبكى ينفى الوقائع ورفع شكوى بحق عدد من الضحايا المفترضين الذين كشفوها.

تابعت أن الكاهن لم يعد يدير ميتما لكنه فى لبنان "يخالف بالكامل قرارات الكنيسة التى منعته من إحياء القداديس علنا ولقاء الشباب وفرضت عليه حياة عزلة للصلاة والتوبة".

كما أكدت أن للبكى "تأثيرا كبيرا" فى لبنان، كما كان عليه الأمر فى فرنسا، كما يتمتع بدعم ثابت من الكنيسة المارونية.

وطالبت بإحالته إلى محكمة جنايات فرنسية.
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