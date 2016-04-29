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الأزهر يطالب المجتمع الدولي بانهاء «الوضع المأساوي» في حلب

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الأزهر يطالب المجتمع الدولي بانهاء «الوضع المأساوي» في حلب الأزهر يطالب المجتمع الدولي بانهاء «الوضع المأساوي» في حلب

شيخ الأزهر – الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

طالب الازهر الشريف الجمعة المجتمع الدولي بالعمل على الوصول لحل عاجل سريع لانهاء “الوضع المأساوي” في مدينة حلب السورية مع مقتل اكثر من 200 مدني اثر تجدد المعارك في المدينة منذ اكثر من اسبوع.

وجاء بيان الازهر غداة مقتل العشرات في غارة استهدفت مستشفى ميدانيا في المدينة التي تشهد حربا بين فصائل المعارضة التي تقصف مناطق سيطرة النظام بالمدفعية والقذائف الصاروخية، في حين تشن قوات النظام غارات جوية على احياء المعارضة.

وقال الازهر في بيانه انه “يتابع بقلق شديد ما تتداوله وسائل الإعلام من تردي الوضع الإنساني في مدينة حلب السورية جراء أعمال القصف والقتال التي تشهدها المدينة جراء قصف المدنيين والمستشفيات ودور العبادة ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص بينهم أطفال ونساء وتشريد العديد من الأسر”.

وطالب الازهر “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ضرورة الوصول إلى حل عاجل وسريع لوقف أعمال القتل والتدمير في حلب وإنهاء الوضع المأساوي فيها، والسعي قدما لوقف نزيف الدم السوري”.

واكد الازهر ان “الوضع المأساوي في حلب لم يعد يتحمل المماطلة في وقف إطلاق النار”.

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