تجدد الاشتباكات بين أنصار الإخوان والأهالى بمنطقة الهانوفيل

تجددت الاشتباكات للمرة الثانية بين المتظاهرين مؤيدى الرئيس محمد مرسى وبين الأهالى بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية الذين قاموا برشقهم بالحجارة.

وكانت الدكتور أمل الشعراوى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أعلنت عن إصابة 2 نتيجة اشتباكات حدثت بين مؤيدى الرئيس محمد مرسى والأهالى بالمنطقة.

وقامت قوات الأمن المركزى بالإسكندرية بمحاولة فض اشتباكات بين الأهالى ومؤيدى الرئيس الذين خرجوا منذ قليل فى مسيرات لتأييد شرعية الرئيس محمد مرسى.

وفور خروج المسيرة قام أهالى المنطقة برشقهم بالحجارة، مما أدى إلى حدوث اشتباكات أسفرت عن وقوع مصابين وتحاول القوات الأمنية التدخل.



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