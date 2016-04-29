بالصور.. مصرع 5 أشخاص فى حادث مروع بطريق دمياط الجديدة

لقى 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، فى حادث مروع أمام مسجد رخا بطريق دمياط الجديدة، بين سيارتين ملاكى وسيارة نقل، نتيجة السرعة الزائدة، حيث تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى كفر سعد، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة.

والمتوفون هم: محمود طه أبو صابر مقيم الخياطة، أحمد عبد الجواد مقيم الخياطة، أحمد سيف الإسلام المغازى مقيم المنصورة، وجثتان لم يستدل على بياناتهما من بشاعة الحادث.

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