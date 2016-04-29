وزير الداخلية الأسبق: من مبادئ حقوق الإنسان احترام المواطن لرجل الشرطة

قال اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق إن أفراد الشرطة شريحة من المجتمع المصرى والأخطاء التى ترتكب فردية، ولا توجد وزارة تحاسب أفردها كالداخلية، ومن مبادئ حقوق الإنسان أنه على المواطن احترام رجل الشرطة.

وأضاف إبراهيم خلال لقائه مع الإعلامى جمال الكشكى عبر برنامجه حوار خاص مساء اليوم الجمعة، أنه عند استلامه وزارة الداخلية لم يكن هناك دولة أو أمن، وإنجازات الرئيس الإسكان وقناة السويس والتفريعة والمليون ونصف فدان كان المفترض إنجازها فى 20 عاما، والسيسي رجل دقيق وغير متسرع ويبحث بأسلوب جيد.

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