بالصور.. ارتفاع حالات تسمم "فرح بنى سويف" لـ49 مصابًا

ارتفعت حالات الإصابة بالتسمم الغذائى، التى استقلها مستشفى الفشن المركزى إلى 49 حالة، عقب دخول 13 حالة جديدة إلى المستشفى، منذ قليل.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إن المصابين باشتباه تسمم فى مستشفى الفشن المركزى يخضعون للعلاج اللازم، وحالتهم مستقرة، بعد إجراء الإسعافات الأولية لهم من غسيل معدة وتعليق المحاليل لهم.

وأضاف حميدة، فى تصريحات صحفية، أنه تم إرسال عينة من القىء لتحليلها بمعامل وزارة الصحة لمعرفة سبب إصابتهم، مشيراً إلى انتقال فريق من المديرية إلى قرية دلهانس، لسحب عينات من الطعام والمياه لتحليلها.

وكان اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من العقيد عمرو العدل مأمور مركز الفشن ببنى سويف، يفيد استقبال مستشفى الفشن المركزى 36 شخصًا مصابين بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة غذاء فى حفل زفاف بقرية دلهانس.

وعلى الفور أسرع الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث الفشن، والمقدم محمد البرنس نائب المأمور، إلى مستشفى الفشن، حيث تبين أن المصابين من قرية دلهانس، وأن سبب إصابتهم بتسمم هو تناولهم وجبة غداء فى حفل زفاف، وهم يعانون من قيء وإسهال مستمر، وجارى تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

- تسمم 36 شخصا تناولوا الغداء فى حفل زفاف بمركز الفشن جنوب بنى سويف