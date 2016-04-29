بالفيديو زوجة سعد الصغير تستغيث: صوّرني عارية وهدّدني بالقتل وقتل ابنتي

نشرت الراقصة المصرية شمس فيديو لها تستغيث فيه بسبب تصرّفات زوجها السابق المغني الشعبي سعد الصغير، وفق ما زعمت، إذ أشارت إلى أنّه خطفها وصوّرها عارية وهدّدها.

تعود التفاصيل مثلما سردتها شمس إلى أنّها كانت متزوّجة سعد الصغير منذ سبع سنوات، وقد خطفها وضربها وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة.

وأضافت أنّ زوجها أجهض ابنتها، وهي في الشهر السادس، بعد أن أجبرها على الذهاب إلى المستشفى فجراً لإجراء عملية إجهاض.

وأكملت شمس في استغاثتها التي قدمتها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكل المسؤولين قائلة إنها أثناء وجودها في المستشفى قامت بالإبلاغ عنه، فحضر إليها وأجبرها على توقيع تنازل عن البلاغ، وكان برفقته بلطجية .

وأوضحت إنه حالياً يهددها بالقتل، متسائلة بالقول: "هل لأنه مطرب مشهور، وأنا راقصة يفعل فيها مثلما يريد؟!".

وأكملت شمس أنّ عملية الإجهاض التي أجرتها تسبّبت في تهتّك بالرحم، ولذلك تتلقى العلاج منذ أربع سنوات.

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