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بيونسيه: إلى زوجي الجميل.. أحبك كثيراً

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الجمعة 29-04-2016 15:31

يبدو أن النجمة العالمية بيونسيه Beyonce أرادت أن تثبت للعالم بأسره أنّ علاقتها بزوجها النجم العالمي جاي زي Jay Z في أحسن حالتها، فاختارت حفلها الأول في جولتها العالمية Formation لتقول له أمام الجمهور "أحبك" .
وبعد أن اعتبر العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أنّ النجمة البالغة من العمر 35 عاماً، كانت تشير إلى خيانة زوجها في أغنيتها الجديدة Sorry، فاجأت الجميع أثناء الحفل بإهداء أغنية halo لزوجها الذي كان يجلس في الصف الأمامي، وقالت :"إلى زوجي الجميل..أحبك كثيراً".
وحضر جاي زي في الكواليس قبل الحفل ليحرص على حسن سير العمل، والتقط العديد من الصور، التي نشرها على صفحاته الخاصّة في مواقع التواصل الاجتماعي.
يُذكر أنّ ماثيونولز Mathew Knowles والد Beyonce كان قد أكّد مؤخراً أنّ ابنته لم تكن تقصده في أغنية " Daddy Lessons" كما تناولت الصحف والمجلات، مؤكداً أنه لم يضرب ابنته يوماً وأنه لا يؤمن بهذا الطريقة.

 

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