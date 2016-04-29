الألبوم رقم 29 في حياة عمرو دياب بطعم الأزمات

جاء ألبوم "أحلى وأحلى"، الذي طرح في الأسواق، أمس الخميس، والذي يحمل الرقم 29 في مسيرة المطرب الأكثر جماهيرية في مصر والوطن العربي عمرو دياب، معبّأً بالكثير من الأزمات، التي لم تحدث من قبل في أيّ من الألبومات التي قدّمها المطرب الملقب بالهضبة على مدار 34 عاماً هي عمر مشواره الفني.

أولى الأزمات جاءت في موعد طرح الألبوم، إذ أعلن القائمون على المكتب الإعلامي لـ عمرو، عبر صفحاته على كلّ مواقع التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية للشركة المنتجة "ناي فور ميديا"، عن موعد 25 أبريل، وظلّ الجمهور مترقّباً بشغف ألبوم مطربهم المفضّل، الذي يأتي بعد غياب عامين، من دون أن يُطرح الألبوم.

وما بين الموعد الذي كان مقرّراً والموعد النهائي لطرح الألبوم، تفجّر الكثير من المشاكل، بسبب وجود نسخ مزوّرة في السوق من الألبوم، إذ بلغ سعر النسخة 5 دولارات، في وقت شهدت السوق إقبالاً على شراء النُسخ، ما دفع الشركة المنتجة إلى التحذير من النسخ المزوّرة، ثمّ الإعلان عن وجود متاجر خاصّة ببيع ألبومات عمرو، في خطوة لم يسبق لها أن حدثت من قبل.

أزمة أخرى وجد عمرو دياب نفسه أمامها، حين شنّ شاعر يُدعى أحمد جابر هجوماً عنيفاً عبر "فيس بوك" على نظيره الشاعر أحمد علي موسى، واتّهمه بسرقة أغنية "أنا وأنت" المدرجة في ألبوم عمرو، ونسبها إلى نفسه. واستشهد جابر بمحادثات بينه وبين ملحّن الأغنية أحمد برازيلي، توضح أنّ الأغنية له فعلاً، ما جعل موسى يردّ، مؤكّداً عزمه إقامة دعوى قضائية ضدّ التشهير والسبّ والقذف من قبل الشاعر أحمد جابر، الذي تلقّى اتصالاً من المكتب الإعلامي لـ عمرو دياب لمعرفة تفاصيل الأزمة ووعدوه بحلّها، وإذا كان لديه الحق فسيحصل عليه فوراً.

آخر الأزمات التي واجهت عمرو هي إغلاق قناته على "يوتيوب" بفعل شركة روتانا؛ وذلك لأنها ترى أنّ عمرو لم يبلغها بفسخ تعاقده معها، وبالتالي فلا يحقّ له طرح أيّ أغنية من دون الرجوع إليها. وبدورها، قامت الشركة المنتجة للألبوم الجديد، وهي "ناي فور ميديا" المملوكة لـ عمرو دياب بإقامة دعوى قضائية ضد روتانا، بعد إغلاقها القناة لإلحاقها أضراراً مادية وأدبية بالمطرب.

وكان عمرو دياب هو المطرب المدلّل لدى روتانا طوال عشر سنوات كاملة، طرح خلالها أجمل ألبوماته. لكن شهر العسل بين عمرو وروتانا لم يدم طويلاً، فقرّر عمرو فسخ تعاقده معها، ما دفع الشركة إلى مقاضاته، حيث الدعاوى بينهما ما تزال منظورة أمام القضاء.

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