مسلسلات رمضانية "في ورطة" لهذه الأسباب

يبدو أن الأزمة المالية التي حذر كثيرون منها سابقاً بسبب الأجور المبالغ فيها لنجوم الدراما، لن تنتظر موسم دراما رمضان 2016، بعدما ألقت بظلالها بالفعل على بعض المسلسلات التي توقف تصويرها بسبب تأخر المنتج في دفع الأجور، أو تراجع الفضائيات عن شراء حقوق البث الحصري، والضحية هذه المرة عدد كبير من نجوم مسلسلات "الطبال" و"ليالي الحلمية" والمفاجأة في مسلسل "هي ودافنشي" للنجمة ليلى علوي.

أمير كرارة "طبال" متفرغ

للنجم أمير كرارة أن يتمهل كثيراً في إتقان فنون العزف على الطبلة، فالمرجح أنه لن يلحق ماراثون دراما رمضان 2016 لأسباب عديدة، أولها المشكلات الانتاجية التي تضخمت بعدما سحبت قناة "النهار" عرضها بالمشاركة في الانتاج مقابل الحصول على حق البث الحصري، وثانيها رفض الرقابة على المصنفات الفنية العديد من حلقات المسلسل لأسباب أخلاقية، والمطالبة بإعادة كتابتها، رغم أن المسلسل يتم تصويره منذ شهرين فعلا، بمشاركة النجوم دينا وسامية الطرابلسي وعمر السعيد وروجينا، وهو من تأليف هشام هلال وإنتاج دينا كريم وإخراج أحمد خالد أمين.

ليلى علوي هجرت الأفراح مع عم دافنشي

تحمست قطة السينما المصرية ليلى علوي لمشاركة النجم خالد الصاوي بطولة "هي ودافنشي" لدرجة أنها قررت التفرغ تماماً لإنجاز المسلسل واعتذرت في اللحظات الأخيرة لصناع مسلسل "أفراح القبة"، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي ليلى، فقد أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارا بحظر التعامل مع منتج المسلسل ممدوح شاهين لتكرار حوادثه في حجب أجور النجوم والفنيين، وعندما طلبت ليلى علوي الدفعة الأولى من أجرها وهو 7 ملايين جنيه، تبين لها صدق تحذير النقابة فقد ماطل المنتج طويلاً وامتنعت هي عن التصوير، حتى أضطر مؤخرا لدفع المبلغ، مع وعد بسرعة عودة ليلى لاستكمال المسلسل .. ويبقى السؤال هل الوقت المتبقي كافيا لإنجاز حلم "هي ودافنشي".

ليالي الحلمية

الجزء السادس من ملحمة "ليالي الحلمية" يعاني هو الآخر مصيراً غامضاً، فكاتب السيناريو عمرو ياسين يؤكد أنّ الأوضاع هادئة والتصوير يتم بمعدلات مرتفعة وأن المسلسل مدرج على شاشات رمضان 2016، بينما تتسرب من كواليس العمل أنباء معاكسة تماماً بسبب رفض شركة الانتاج صرف دفعات مقدمة من أجور نجوم العمل الا بعد تسويقه، علما بان الأرقام المطلوبة باهظة ويكفي أن تعرف ان البطولة للنجوم صفية العمري، وإلهام شاهين، وفردوس عبدالحميد، وهشام سليم، ومحمد رياض، وأنعام سالوسة، وأحمد عبدالوارث، ومحمد متولي، وعهدي صادق، وعلاء مرسي، وسامح الصريطي، حنان شوقيى، فاروق فلوكس، وإسماعيل محمود، ومحمد عبدالحافظ، وجمال عبدالناصر، وسناء شافع، ودينا عبدالله، وعادل أمين وإخراج مجدي أبو عميرة.

الدخول في الممنوع

منتج مسلسل الدخول في الممنوع رفع شعار بيدي لا بيد الفضائيات، وأعلن انسحابه من موسم دراما رمضان المقبل، معترفا بوجود أزمات انتاجية بعدما فشل في تسويقه وبيعه حتى الآن لأي قناة فضائية، رغم وجود عدد كبير من النجوم منهم أحمد فلوكس وبشرى وإيمان العاصى وعزت أبوعوف ونورهان وسوسن بدر وحسام داغر وشريف خيرالله وإيناس النجار ومحمد مرزبان وسعيد صديق ومصطفى رجب، تأليف وإنتاج محمد الباسوسى، بالمشاركة مع مدينة الإنتاج الإعلامي، وإخراج محمد النجار.

الأزمة مرشحة للتصاعد خاصة وان تسعة مسلسلات قد تخرج من سباق رمضان بالإجبار من أصل 29 عملا يتم انتاجها حالياً، بعدما بدأت بعض الفضائيات فسخ تعاقدات البث والمطالبة باستعادة المقدم المالي، لندرة الحملات الإعلانية.

ترى من يكون ضحية الأزمة المالية من نجوم دراما رمضان؟