انطونيو بانديراس آخر ضحايا رامز جلال

على غرار ما فعله زميله ستيفن سيجال Steven Seagal قام النجم العالمي الشهير انطونيو بانديراس Antonio Banderas بضرب النجم المصري رامز جلال بعد أن استضافه في برنامجه الذي سيذاع في رمضان المقبل " رامز يلعب بالنار ".

وقد نشرت تسريبات من كواليس برنامج المقالب، الذي يصوّره رامز جلال حالياً في المغرب، أن مقدّمه تعرّض للضرب على يد النجم البالغ من العمر 55 عاماً، بعد أنّ سقط ضحية في المقلب، ولم يتحكّم بردّ فعله، فانهال على الأخير بالضرب.

يُشار إلى أنّ رامز كان قد نقل إلى إحدى المستشفيات المغربية، إثر تلقّيه عدة ضربات، أفقدته الوعي، من الممثل العالمي ستيفن سيجال، أثناء تصوير حلقة من برنامجه.

يذكر أنّ رامز جلال استضاف العام المنصرم النجمة العالمية باريس هيلتون Paris Hilton في برنامجه "رامز واكل الجو"، الا أنّ الحلقة شابها الكثير من الشكّ في مدى فبركة الحدث، إذ فضح الموقع الأمريكي الشهير " TMZ" البرنامج، ونشر الأوراق الرسميّة التي سبق لشركة الإنتاج المصريّة المسؤولة الأولى عن هذا المقلب أن حضّرتها.

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