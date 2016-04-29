خاص لـ "سيدتي نت"... أول مسلسل عربي يعرض في تركيا

في سرية شديدة، يصور الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري في مدينة أنطاليا التركية أول مسلسل عربي موجه لتركيا، بعنوان "البيت الكبير" بمشاركة نجوم عرب وأتراك، سيتم دبلجته باللغة التركية وعرضه في تركيا والقنوات العربية خلال شهر رمضان القادم.

"سيدتي نت" يرصد في هذا التقرير الخاص كواليس التصوير في تركيا.

استطاع الفنان حسن عسيري أن يكون أول منتج يخترق الدراما التركية التي اجتاحت الفضائيات العربية منذ سنوات، وأن يقدم الدراما العربية للسوق التركي، من خلال مسلسل "البيت الكبير" الذي يتم إنتاجه خصيصاً للعرض في تركياً بعد دوبلاجه على قناة TRT الأولى في رمضان المقبل، بالتزامن مع العرض على عدد من القنوات العربية.

ويتكون العمل من 30 حلقة، ومدة الحلقة 45 دقيقة، وبجانب قناة TRT التركية الناطقة بالعربية سيعرض المسلسل في الشهر الفضيل على مجموعة من الفضائيات ومنها: MBC، دبي، قطر، الكويت، الراي، أبوظبي، LBC اللبنانية، النهار دويزيم المغربية، التلفزيون التونسي، التلفزيون الجزائري، قناة العراقية، وقناة الأردن.

وتدور أحداث "البيت الكبير" في قالب كوميدي متصل حول التقارب بين الشعوب، من خلال قصة تجمع شخصيات من تركيا والعالم العربي في تركيا بسبب رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن الكثير من المواقف الاجتماعية والكوميدية بين العائلات والشخصيات العربية من مصر والسعودية والكويت والمغرب وسوريا وبين عائلة تركيا، تحمل الكثير من التفاصيل والمضامين الانسانية والاجتماعية لقصص من حياتهم.

والمسلسل تركي عربي مشترك يضم ممثلين من عدة دول عربية بالإضافة إلى تركيا، وهو من إنتاج شركة "الصدف" التابعة للفنان حسن عسيري، وتأليف علاء حمزة، وإخراج التركي خيال أصلان، وإشراف فني عمر الديني، وبطولة: حسن عسيري وديمة بياعة ومريم حسين وحامد مرزوق ومحمد الحجي وفيصل العمري وعبد العزيز السكيرين وجيرار أغا وابتسام أوكادير وحليمة السعيدي ملكة جمال الشرق الأوسط، إضافة إلى سردار المشهداني وأسماء صائب أفندي ومصطفى ياباش وإيزكي من تركيا.

وحول هذا العمل، أكد الفنان والمنتج حسن عسيري أن الإنتاج للسوق التركي كان تحدياً مهما بالنسبة إليه، وأن العمل يطرح موضوع جديد ومختلف شكلاً ومضموناً عما يتم تقديمه في الدراما المحلية، مبيناً أنه مسلسل متصل وليس منفصل والنص مكتوب بصياغة متوازنة بين الكوميديا والتناول الجاد، وشدد على أن مواقع التصوير وتكنيك العمل يلائم الأحداث حول اختلاف الثقافات والعادات في إطار كوميدي اجتماعي، لافتاً إلى أنه يسعى لتقديم محتوى ترفيهي اجتماعي يليق بأهمية أول عمل درامي عربي يغزو السوق التركي.

وأبان عسيري أن التصوير يتم في تركيا منذ فترة في أجواء رائعة، مشيراً إلى أن هذه النوعية من الأعمال والتي يتم تنفيذها في الخارج بشكل كامل تحتاج إلى ميزانيات ضخمة ولكنه في الوقت ذاته أكد أنه يبحث عن تقديم الأفضل، وتمنى ألا يخذل الجمهور العربي بأن يقدم عمل درامي منافس للدراما التركية.

فيما أشارت الفنانة ديما بياعة أنها وافقت على المشاركة في "البيت الكبير" فور عرض النص عليها بسبب إعجابها بالشخوص والفكرة الدرامية للكاتب علاء حمزة، كما أن تقديم عمل للسوق التركي لأول مرة كان شيئ جاذب ولافت على حد قولها.

وأوضحت أنها تراهن على نجاح هذا العمل خاصة مع وجود كم كبير من الفنانين المهمين في الدراما السعودية والعربية والتركية، وأيضاً كونه مسلسل كوميدي اجتماعي يتناول الكثير من القضايا التي تتحدث عن التنوع الثقافي والحضاري بأسلوب خفيف ومرح، متمنية أن ينال المسلسل رضى الجمهور وهو ما يهمها في المقام الأول.

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